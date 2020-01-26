В Тюмени покажут выставку художника, создавшего 16 миллионов рисунков птиц

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:03:55+03:00

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Выставка живописи и графики «Искусство для сердца» художника Шри Чинмоя откроется в МТЦ «Космос» 1 февраля. Как сообщает «Мой портале», посетить её можно абсолютно бесплатно вплоть до 29 февраля.

Шри Чинмой – это всемирно известный художник, основной мотив творчества которого – образ птицы, широко распространённый символ мира и свободы. За всю свою жизнь художник создал 16 млн птиц и 200 тысяч абстрактных картин.

Картины выставки «Искусство для сердца» находятся в частной коллекции в Москве. Их уже увидели жители многих российских городов, а теперь пришёл черёд и тюменцев. Посетители выставки смогут поучаствовать в мастер-классах по спонтанной живописи, тренинге «Тишина ума», лекции по театральному волонтёрству и во многом другом.

ИСТОЧНИК KP.RU