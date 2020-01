Погода в Тюмени 26 января: в Ермилин день следите за кошками!

26 Янв. 2020 2020-01-26T05:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 26 января, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшой снег, изморозь. Днём повсеместно небольшой снег, ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с, температура ночью -13...-18 C, при прояснении до -23 C, днем -6…-11 C.

По народному календарю 26 января – Ермилов День, который отмечается в память мучеников Ермила и Стратоника, живших в III-IV веках. Этот день на Руси предполагалось проводить дома. Люди говорили: «Ерёма на печи – болезнь одолей и больше не болей» или «Ерёма на печи, а кошка в печурке».

В этот день следили за кошками. Если животное сворачивается клубочком и прячет мордочку – значит, будут морозы. Туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

ИСТОЧНИК KP.RU