2020-01-25T18:57:28+03:00
Происшествия

21-летний житель Тюменской области погиб в страшном ДТП, где столкнулись четыре автомобиля

Ещё два пассажира доставлены в больницу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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21-летний житель Тюменской области погиб в страшном ДТП, где столкнулись четыре автомобиля21-летний житель Тюменской области погиб в страшном ДТП, где столкнулись четыре автомобиля
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Один человек погиб в страшном ДТП в районе Сумкино Тобольского района Тюменской области. Авария произошла сегодня, 25 января, фото с места происшествия опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что рядом с покорёженной машиной лежит тело.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, трагедия произошла около 7 часов утра на 229-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, где столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Гранта» выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой ВАЗ-2113, в которую после этого врезался Hyundai. От удара один из автомобилей отбросило на ограждение, а его зацепил самосвал.

В результате ДТП скончался 21-летний молодой человек, который управлял автомобилем ВАЗ. Ещё двух пассажиров доставили в больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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