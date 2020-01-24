2020-01-24T17:45:52+03:00
Общество

Александр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов

Преступность в регионе снижается
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Александр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтактеАлександр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтакте
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился в соцсетях информацией об итогах работы тюменской полиции и планах на будущий год.

По его словам, в 2019 году в регионе снизилось число грабежей, квартирных краж, угонов, подростковой преступности. Такие показатели связаны с большой профилактической работой не только полиции, но и органов власти.

Система «Безопасный город» будет работать дальше. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 2020 году в Тюменской области реализуется пилотный проект по установке умных домофонов.

- Перед полицией и органами исполнительной власти стоит много задач. Главное, чтобы тюменцы могли спокойно ходить по улицам, не боялись отпускать детей гулять одних и чувствовали себя в безопасности, - сказал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов
Спасение на льду, реанимация в подъезде и смертельное падение: публикуем главные новости Тюмени 24 января 2020 г.
Молодая тюменка выпала с балкона на 17-м этаже и скончалась
Жители Тюменского района обсуждают резкий рост тарифов на воду
Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе по созданию контента для молодежи
Улицу Ижевскую в Тюмени закроют для проезда почти на три недели
«Не теряем надежды»: родственники ищут тюменца, который 10 лет назад ушел за сигаретами
Осужден управляющий тюменским батутным центром, где погибла девушка-подросток
Тюменские прокуроры нашли сайты, где продают липовые полицейские «корочки»
В Тюменской области «Жигули» сбили двух школьниц. Девочек госпитализировали
В Тюмени каменщик упал с большой высоты и получил тяжелую травму
Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января
Тюменская компания сжигала медицинские отходы рядом с домами
Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти
Даже не вышел из машины: ГИБДД разыскивает тюменца, сбившего на зебре школьницу
Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию
Очередная смерть на тюменской трассе: в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки
Стало известно, кто возглавил тюменский вуз вместо ставшего министром Валерия Фалькова
Более 200 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в тюменской деревне
На капитальный ремонт тюменских теплосетей потратят более 800 миллионов рублей
Тюменец, проживающий на улице Чаплина, устроил в своем доме наркопритон
Тюменцы узнали, куда обратиться для обрезки «опасных» деревьев
Тоболячка сняла все деньги со счета мужчины, который потерял сим-карту
Погода на 24 января в Тюмени: «Бойся январской весны»
Тюменцам пришлось постоять в восьмибалльных пробках по пути домой
Более 9,5 тысячи роз из Казахстана прибыли в цветочные магазины Тюмени
Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020 г.
Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
Общественники хотят «разговорить» речевой автоинформатор в тюменских автобусах