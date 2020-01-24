24 Янв. 2020 2020-01-24T17:45:52+03:00

Александр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов. Фото со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился в соцсетях информацией об итогах работы тюменской полиции и планах на будущий год.

По его словам, в 2019 году в регионе снизилось число грабежей, квартирных краж, угонов, подростковой преступности. Такие показатели связаны с большой профилактической работой не только полиции, но и органов власти.

Система «Безопасный город» будет работать дальше. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 2020 году в Тюменской области реализуется пилотный проект по установке умных домофонов.

- Перед полицией и органами исполнительной власти стоит много задач. Главное, чтобы тюменцы могли спокойно ходить по улицам, не боялись отпускать детей гулять одних и чувствовали себя в безопасности, - сказал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU