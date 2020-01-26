Полутораметровая надпись появится в новом парке Нефтяников в Уватском районе

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:53:24+03:00

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Летом 2020 году на правобережном Увате начнётся строительство парка Нефтяников. Как сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на администрацию Уватского района, сейчас специалисты работают над техническим заданием проекта.

В парке установят два арт-объекта – нефтяную вышку и надпись «Уват» высотой полтора метра. Также здесь появятся скамейки с зарядными устройствами, выставочные стенды, стационарная уличная сцена, беседки и навесы, велопарковки и летнее кафе. Как сообщил заместитель начальника управления градостроительной деятельности района Алексей Созонов, в феврале будет проведён аукцион и определён подрядчик. Он разработает проект и посчитает стоимость строительных работ.

Кроме того, в Демьянке и Демьянском Уватского района обустроят центральные площади, а в Ивановке на игровой площадке появится спортивное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU