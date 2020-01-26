2020-01-26T09:53:24+03:00
Общество

Полутораметровая надпись появится в новом парке Нефтяников в Уватском районе

Его строительство начнётся этим летом
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Полутораметровая надпись появится в новом Парке нефтяников в Уватском районе. Фото: Уват OnlineПолутораметровая надпись появится в новом Парке нефтяников в Уватском районе. Фото: Уват Online
Изменить размер текста:

Летом 2020 году на правобережном Увате начнётся строительство парка Нефтяников. Как сообщает «Тюменская линия», со ссылкой на администрацию Уватского района, сейчас специалисты работают над техническим заданием проекта.

В парке установят два арт-объекта – нефтяную вышку и надпись «Уват» высотой полтора метра. Также здесь появятся скамейки с зарядными устройствами, выставочные стенды, стационарная уличная сцена, беседки и навесы, велопарковки и летнее кафе. Как сообщил заместитель начальника управления градостроительной деятельности района Алексей Созонов, в феврале будет проведён аукцион и определён подрядчик. Он разработает проект и посчитает стоимость строительных работ.

Кроме того, в Демьянке и Демьянском Уватского района обустроят центральные площади, а в Ивановке на игровой площадке появится спортивное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени на перекрёстке Первомайская-Ленина две машины врезались в ограждение
Маленьких тюменских пациентов больше не будут пугать «тётеньками в белых халатах»
В Тюмени покажут выставку художника, создавшего 16 миллионов рисунков птиц
Полутораметровая надпись появится в новом парке Нефтяников в Уватском районе
Тюменские учёные сказали новое слово в дерматологии
Погода в Тюмени 26 января: в Ермилин день следите за кошками!
21-летний житель Тюменской области погиб в страшном ДТП, где столкнулись четыре автомобиля
Тюменские студенты решили отказаться от интернета
Тюменские врачи спасли пациента с опухолью печени, метастазы которой проросли в диафрагму
Сотрудники Тюменьстата анализируют доходы населения в регионе
Викуловские ребятишки получат заслуженные награды по итогам 2019 года