Тюменские учёные сказали новое слово в дерматологии

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:50:44+03:00

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Новый метод в сфере лечения заболеваний кожи разработали тюменские учёные в результате многолетних экспериментов. По словам кандидата медицинских наук Сергея Гольцова, этот метод получил название «фенотипическая дерматология». Фенотип – это совокупность биологических свойств организма, которая сложилась в процессе его индивидуального развития, в частности кожного заболевания.

– Дерматология движется в русле поиска однотипных лечебных средств универсально удовлетворяющих практику. При этом не учитывается всё фенотипическое разнообразие клеток кожи. Наша идея основана на синтезе методов экспериментальной дерматологии и иммунологии, – рассказал Сергей Гольцов.

Сегодня заболевания кожи находятся в пятёрке среди всех болезней. Такими заболеваниями в России страдает каждый 25-й человек и каждый 15-й ребёнок. При помощи запатентованных изобретений тюменские учёные исследуют состояние клеток кожи человека. На самый большой орган постоянно действует окружающая среда, в нем постоянно происходит сложный комплекс межклеточных взаимодействий.

– Существует колоссальное разнообразие видимых примеров одних и тех же заболеваний кожи. Их необходимо различать и применять индивидуальное лечение, которое является наиболее эффективным, в чем мы уже убеждаемся на практике, – констатировал Сергей Гольцов.

ИСТОЧНИК KP.RU