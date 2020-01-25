Тюменские студенты решили отказаться от интернета

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:47:58+03:00

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В последний день января отмечают День без интернета. В этот день тюменские студенты решили отказаться от Всемирной паутины, правда всего на один день. Интернет ребятам заместят книгами, рисованием, настольными играми, шарадами и другими старыми добрыми развлечениями, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Помимо развлечений, гостей ждет беседа за чашкой чая.

Ребят, желающих попробовать прожить день без интернета, ждут в Студенческом центре Тюменской области. По словам руководителя Студенческого центра Инны Корсун, многие молодые люди уже и не представляют, как проводить свободное время без гаджетов и социальных сетей. Организаторы мероприятия хотят показать, что альтернатива досугу без интернета есть и в наше время, а живое общение не заменят никакие гаджеты.

Отметим, что начало мероприятия в 19.00 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU