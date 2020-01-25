2020-01-25T17:11:54+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли пациента с опухолью печени, метастазы которой проросли в диафрагму

Это стало возможным благодаря новому оборудованию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи спасли пациента с опухолью печени, метастазы которой проросли в диафрагмуТюменские врачи спасли пациента с опухолью печени, метастазы которой проросли в диафрагмуФото: Татьяна Коркина
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В тюменском «Медицинском городе» врачи спасли жителя Ялуторовска с раком лёгкого, диагностированного в 2018 году. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, во время контрольного исследования врачи обнаружили метастазы в печени. Пятисантиметровая опухоль поразила не только орган, но и проросла в диафрагму.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Евгения Франка, в хирургии печени заметно преимущество лапароскопических операций, которые позволяют избежать больших разрезов, сократить период восстановления и уменьшить нагрузку на его дыхание.

- Наличие лапароскопического ультразвукового датчика позволило нам просканировать всю печень во время операции, таким образом, мы убедились, что очаг действительно один. Операция выполнена успешно, уже спустя 6 дней пациент был выписан из стационара, - говорит врач.

Благодаря новому оборудованию, которое появилось в арсенале хирургов в 2019 году, хирурги не раз выявляли опухолевые образования в сосудах и протоках, которые не были видны на предоперационном обследовании. Резекция таких сосудов останавливает дальнейшее распространение метастазов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тюменские врачи спасли пациента с опухолью печени, метастазы которой проросли в диафрагму
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