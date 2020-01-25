Сотрудники Тюменьстата анализируют доходы населения в регионе
Доходы населения и участие в социальных программах анализируют сотрудники Тюменьстата до конца января. Выборочное наблюдение проводится ежегодно, начиная с 2012 года.
В исследование включены 600 домохозяйств юга Тюменской области, в т.ч. 360 – городских. В Югре мониторят 624 домохозяйства (528 из них – в городской черте), на Ямале – 456 домохозяйств (336 – городских). Как сообщает «Вслух.ру», специальные анкеты интервьюеры заполняют со слов опрашиваемых – семьи и члены семей старше 16 лет. Вопросы качаются дохода, оценки финансового положения и условий проживания.
Все сведения – конфиденциальные и не подлежат разглашению. Обрабатывать полученные данные будут при условии их обязательного обезличивания. Результаты выборки предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики и государственных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU