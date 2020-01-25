2020-01-25T15:36:29+03:00
Звезды

Викуловские ребятишки получат заслуженные награды по итогам 2019 года

В местном Доме культуры состоится праздник «Таланты года»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Викуловский районный ДКФото: Викуловский районный ДК
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Заслуженные награды по итогам 2019 года получат 244 воспитанника творческих объединений во время праздника «Таланты года», который пройдёт 26 января в Викуловском Доме культуры. По словам режиссёра массовых представлений Викуловского ДК Анны Кондыгиной, праздник пройдёт уже в четвёртый раз.

- К празднику готовимся основательно: оформляем сцену, готовим сценарий, концерт, мультимедийное сопровождение по каждому коллективу, подарки для детей, - цитирует Анну издание «Тюменская область сегодня». – На празднике детей отметим по разным номинация. Ребята получат благодарности за участие в различных праздниках, постановках, а коллективы – участники международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов отметим грамотами.

По мнению работников, праздник ещё больше сплачивает коллективы, а воспитанники получают заряд сил на следующий творческий год.

Наибольшее число медалей в 2019 году внесли: ансамбль танца «Фиеста», театральная студия «Зазеркалье» и вокальный ансамбль «Сюрприз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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