В Тюмени планируют провести реконструкцию Свирско-Петрозаводской операции

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:15:48+03:00

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Морские пехотинцы планируют провести реконструкцию Свирско-Петрозаводской операции, в которой приняли участие бойцы 368-й стрелковой Краснознаменной Печенгской дивизии, сформированной в Тюмени в сентябре 1941 года. По словам руководителям Союза морских пехотинцев Тюменской области Александра Урюпина, это небольшой эпизод операции, которая задала тон общему наступлению войск Карельского фронта.

– На одном берегу реки, который удерживал неприятель, проходил мощный финский оборонительный рубеж, на противоположном находились подразделения советской армии, готовые к наступлению, – цитирует Александра Урюпина издание «Тюменская область сегодня». – Температура воды здесь в начале лета не превышала 10 градусов. Отважные бойцы на лодках и плотах отправились на противоположный берег. Противник открыл огонь. Бойцы бросили лодки и пустились вплавь, ни один не пострадал.

Военные моряки совершили немало подвигов и побед в истории Отечества. Каждый год в парке Заречный, где установлен якорь – памятник погибшим морякам в годы войны, ветераны спускают на воду венок как дань памяти погибшим.

ИСТОЧНИК KP.RU