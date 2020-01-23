2020-01-23T18:17:03+03:00
Общество

Более 9,5 тысяч роз из Казахстана прибыли в цветочные магазины Тюмени

На весь «нежный груз» имеются фитосанитарные сертификаты
Марина Васильева
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Фото ursn72.ruФото ursn72.ru
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Первая партия роз этого года прибыла из Казахстана в Тюмень. Весь «нежный груз» поступил в областной центр с необходимыми фитосанитарными сертификатами.

- Специалисты управления в соответствии с российским законодательством досмотрели все поступившие цветы. Это делается для того, чтобы вместе с красивым букетом покупатели не внесли в свой дом карантинные объекты, в том числе болезни растений, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Там добавили, что по результатам досмотра карантинных организмов в цветах не обнаружено. Фитосанитарное состояние обследованных роз соответствует требованиям. Партия из более чем 9,5 тысяч роз уже отправилась на прилавки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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