Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
В Тюменской области завершено расследование в отношении ранее судимых жителей города Ишима. Мужчин будут судить по трем статьям. Они обворовали престарелую ишимку, после чего убили ее в ванной комнате.
– Один из подсудимых ранее бывал в квартире пенсионерки. Он заменил ей сантехнику и украл 50 тысяч рублей. Через два дня рецидивист со своим сообщником снова наведался в квартиру женщины под предлогом проверки сантехники. Он позвал потерпевшую в ванную, где толкнул ее на пол и два раза ударил по голове, – рассказали подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В это время второй обвиняемый, зайдя в квартиру, похитил лежавшие в книге 162 тысячи рублей. От полученных ран пенсионерка скончалась, а разбойники покинули помещение.
Задержанные признали свою вину и были заключены под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело передадут в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU