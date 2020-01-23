Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:21:10+03:00

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В Тюменской области завершено расследование в отношении ранее судимых жителей города Ишима. Мужчин будут судить по трем статьям. Они обворовали престарелую ишимку, после чего убили ее в ванной комнате.

– Один из подсудимых ранее бывал в квартире пенсионерки. Он заменил ей сантехнику и украл 50 тысяч рублей. Через два дня рецидивист со своим сообщником снова наведался в квартиру женщины под предлогом проверки сантехники. Он позвал потерпевшую в ванную, где толкнул ее на пол и два раза ударил по голове, – рассказали подробности дела в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В это время второй обвиняемый, зайдя в квартиру, похитил лежавшие в книге 162 тысячи рублей. От полученных ран пенсионерка скончалась, а разбойники покинули помещение.

Задержанные признали свою вину и были заключены под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело передадут в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU