Тюменские спасатели получили новые машины

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:27:08+03:00

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Тюменские спасатели в преддверии празднования 30-летия образования МЧС России получили ключи от тринадцати новеньких машин «Рено-Дастер». В торжественной обстановке их вручил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.

– Наша область динамично развивается: мы на первых строчках инвестиционной привлекательности. Это означает, что вследствие развития промышленности, именно производственного потенциала, возникает и наша ответственность за недопущение каких-либо техногенных катастроф и аварий, – сказал во время вручения ключей Вахрин.

По его словам, новые служебные автомобили являются свидетельством того, что делается одно общее дело, и от того, насколько подразделения МЧС будут обеспечены и укомплектованы материально-технической базой, зависит и успех тех задач, которые поставлены на ближайшие годы.

Фото - Иван Горбунов.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Артур Хачатрян в свою очередь сообщил, что в прошлом году службы РСЧС реагировали на различные сообщения 7364 раза, было спасено более четырехсот человек. Он отметил большой потенциал Тюменской области, заявив, что система РСЧС направлена на поддержание комфортных условий жизни населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU