2020-01-23T15:27:08+03:00
Общество

Тюменские спасатели получили новые машины

Ключи от автомобилей вручил замглавы региона
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские спасатели получили новые машины. Фото - Иван Горбунов.Тюменские спасатели получили новые машины. Фото - Иван Горбунов.
Изменить размер текста:

Тюменские спасатели в преддверии празднования 30-летия образования МЧС России получили ключи от тринадцати новеньких машин «Рено-Дастер». В торжественной обстановке их вручил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.

– Наша область динамично развивается: мы на первых строчках инвестиционной привлекательности. Это означает, что вследствие развития промышленности, именно производственного потенциала, возникает и наша ответственность за недопущение каких-либо техногенных катастроф и аварий, – сказал во время вручения ключей Вахрин.

По его словам, новые служебные автомобили являются свидетельством того, что делается одно общее дело, и от того, насколько подразделения МЧС будут обеспечены и укомплектованы материально-технической базой, зависит и успех тех задач, которые поставлены на ближайшие годы.

Фото - Иван Горбунов.

Фото - Иван Горбунов.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Артур Хачатрян в свою очередь сообщил, что в прошлом году службы РСЧС реагировали на различные сообщения 7364 раза, было спасено более четырехсот человек. Он отметил большой потенциал Тюменской области, заявив, что система РСЧС направлена на поддержание комфортных условий жизни населения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020
Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
Общественники хотят "разговорить" речевой автоинформатор в тюменских автобусах
Тюменские спасатели получили новые машины
Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме
Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад
Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя
В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры
Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети
Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус
В Тюменской области заменят 32 ветхие школы
Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту
Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией
Грузовик полыхал на тюменской трассе
В Тюмени проверили контактные зоопарки
Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам
Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей
Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока
Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах
Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон