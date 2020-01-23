2020-01-23T14:36:03+03:00
Общество

Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад

Местным жителям нужно указать место, в которое вдохнут новую жизнь
Вадим Бегун
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Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад. Фото - Андрей Шабельников.Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад. Фото - Андрей Шабельников.
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Тюменцев просят указать места, которые подходят для нанесения на них краски. Тем самым активисты хотят вдохнуть в них новую жизнь.

«Мы уже начали подготовку к «Морфологии улиц – 2020». И по опыту знаем – искусство требует пространства. Объявляем масштабную операцию по поиску объектов для артов. Вдруг ты знаешь скучающую стенку, грустный фасад или пустующую трансформаторную будку», – сообщается в паблике «Морфология улиц | Тюмень».

Уже несколько идей у местных жителей есть. Так, Андрей Шабельников, к примеру, указывает на гаражи, которые находятся на улице Орджоникидзе, 24. А Татьяна Клыкова говорит, что напротив дома на улице 30 лет Победы, 86 стоит бойлерная, «большая и скучная».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре объявили лучших стрит-артщиков фестиваля культурного проектирования «Морфология улиц». Благодаря проекту на улицах города трансформаторные будки и шкафы связи стали ярче и веселее. Художники расписали 28 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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