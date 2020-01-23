23 Янв. 2020 2020-01-23T14:13:18+03:00

Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли. Фото - Россельхознадзор.

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Администрацию Омутинского района накажут за порчу земли. Она довела почву до такого состояния, что теперь необходимо проводить комплекс мероприятий по восстановлению.

– Администрация является владельцем нескольких участков земель сельскохозяйственного назначения. Земельным кодексом предусмотрено выполнение собственником обязательных мероприятий по защите земель, в том числе от загрязнения. Однако оказалось, что там размещены свалки твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Выяснилось, что земли утратили свою первоначальную ценность, теперь необходимо выполнять комплекс восстановительных работ. Омутинский районный суд признал вину субъекта и постановил оштрафовать администрацию на 400 тысяч рублей.

Однако там обжаловали решение, заявив, что такая мера наказания является слишком обременительной для субъекта. Тогда суд сократил сумму в два раза – до двухсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU