Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Администрацию Омутинского района накажут за порчу земли. Она довела почву до такого состояния, что теперь необходимо проводить комплекс мероприятий по восстановлению.
– Администрация является владельцем нескольких участков земель сельскохозяйственного назначения. Земельным кодексом предусмотрено выполнение собственником обязательных мероприятий по защите земель, в том числе от загрязнения. Однако оказалось, что там размещены свалки твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.
Выяснилось, что земли утратили свою первоначальную ценность, теперь необходимо выполнять комплекс восстановительных работ. Омутинский районный суд признал вину субъекта и постановил оштрафовать администрацию на 400 тысяч рублей.
Однако там обжаловали решение, заявив, что такая мера наказания является слишком обременительной для субъекта. Тогда суд сократил сумму в два раза – до двухсот тысяч рублей.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU