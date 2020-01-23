2020-01-23T13:19:05+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры

По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры. Фото - pixabay.com.В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина заявил, что его машина повреждена. Ущерб оценили в 330 тысяч рублей.

– 33-летний тюменец стал свидетелем семейного конфликта своей сестры и ее супруга. Он решил проучить обидчика близкой родственницы и разнес его автомобиль. На машине повреждены бамперы, остались вмятины на всех четырех дверях и на крыше. Кроме того, злоумышленник вырвал оба боковых зеркала, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пьяный неадекват повредил несколько автомобилей на парковке. Инцидент произошел 23 октября в восьмом часу вечера около дома № 192 на улице Широтной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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