2020-01-23T12:18:48+03:00
Здоровье

Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус

Местным жителям нужно соблюдать некоторые меры предосторожности
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам предлагают воздержаться от поездок в КНР. Фото - pixabay.com.Тюменцам предлагают воздержаться от поездок в КНР. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В китайских городах Ухань, Пекине, Шанхае и провинции Гуандун зарегистрировали 287 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Четыре человека уже скончались. В связи с этим тюменцам рекомендуют воздержаться от посещения этой страны.

– Туристам, выезжающим в КНР, необходимо все же уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не ходить в зоопарки и на культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также прибывшим в Китай рекомендуют носить маску и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Однако лучше всего заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя
В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры
Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети
Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус
В Тюменской области заменят 32 ветхие школы
Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту
Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией
Грузовик полыхал на тюменской трассе
В Тюмени проверили контактные зоопарки
Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам
Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей
Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока
Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах
Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон