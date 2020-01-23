Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:18:48+03:00

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В китайских городах Ухань, Пекине, Шанхае и провинции Гуандун зарегистрировали 287 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Четыре человека уже скончались. В связи с этим тюменцам рекомендуют воздержаться от посещения этой страны.

– Туристам, выезжающим в КНР, необходимо все же уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не ходить в зоопарки и на культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также прибывшим в Китай рекомендуют носить маску и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

Однако лучше всего заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU