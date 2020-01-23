2020-01-23T13:24:08+03:00
Общество

Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети

Более половины пострадавших не имеют работы
Вадим Бегун
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Тюменцы травятся этиловым спиртом. Фото - pixabay.com.Тюменцы травятся этиловым спиртом. Фото - pixabay.com.
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В 2019 году в Тюменской области зафиксировано 375 случаев отравления спиртом. Чуть меньше половины – 179 – закончились смертью.

– Среди отравившихся большую часть – 80% – составляют мужчины. В 5,6% случаев отравления зарегистрированы среди детей до 14 лет, в 3,5% – среди подростков 15–17 лет. К счастью, случаев с летальным исходом среди детей и подростков не было, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве проанализировали данные и узнали, что более половины отравившихся не имели работу. Также стало известно, что почти всегда тюменцы травились этиловым спиртом, малая доля приходится на метиловый спирт.

Также стоит отметить, что число отправлений в прошлом году снизилось. Так, в 2018 году отравились 420 местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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