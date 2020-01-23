В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:57:31+03:00

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В Тюмени пройдет турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN Latin & Standard 2020 на Кубок губернатора Тюменской области. Зажигательные танцы местные жители и гости города смогут увидеть уже завтра, 24 января. Соревнования продлятся три дня.

По информации организаторов, в этом году ожидается более трех тысяч спортсменов всех возрастов из России, Венгрии, Латвии, Италии, Сербии, Испании, Португалии, Нидерландов и других стран. Оценивать их выступления будут судьи из девяти стран мира.

Стало известно, что в соревнованиях выступят Валентин Космачев и Алена Коченгина – победители прошлого года.

– Ради Кубка губернатора пара отказалась от медового месяца. Валентин и Алена – пара не только на паркете, но и в жизни. В декабре они сыграли свадьбу и полетели на очередной чемпионат. Такая несладкая участь, когда ты в топе двадцати сильнейших пар России в программе Latina, – рассказала президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова.

По ее словам, сейчас пара занимает 54-е место в мировом рейтинге, однако совсем скоро они намерены попасть в топ-50.

ИСТОЧНИК KP.RU