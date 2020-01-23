Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюменской области выяснили, чем чаще всего недовольны пассажиры такси. Список претензий был составлен по итогам Всероссийской горячей линии по услугам такси и каршеринга, которая проходила с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.
– Чаще всего жителей региона интересовали вопросы, касающиеся ожидания такси более озвученного времени, отсутствия в салоне детского кресла и опознавательных знаков на авто. Кроме того, тюменцы сообщили, что некоторые таксисты выдавали квитанции об оплате только по просьбе, а кто-то столкнулся с отказом в перевозке пассажира без объяснения причин, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что среди жалоб также значилось отсутствие какой-либо информации в салоне такси, а также предоставление транспортных услуг ненадлежащего качества. Так, в авто отсутствовал ремень безопасности, другой услугодатель подал машину не к месту заказа.
Всем потребителям, обратившимся за консультацией как по телефону, так и на личном приеме, даны разъяснения, в том числе о возможности судебной защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU