Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:25:15+03:00

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В Тюменской области выяснили, чем чаще всего недовольны пассажиры такси. Список претензий был составлен по итогам Всероссийской горячей линии по услугам такси и каршеринга, которая проходила с 26 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

– Чаще всего жителей региона интересовали вопросы, касающиеся ожидания такси более озвученного времени, отсутствия в салоне детского кресла и опознавательных знаков на авто. Кроме того, тюменцы сообщили, что некоторые таксисты выдавали квитанции об оплате только по просьбе, а кто-то столкнулся с отказом в перевозке пассажира без объяснения причин, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что среди жалоб также значилось отсутствие какой-либо информации в салоне такси, а также предоставление транспортных услуг ненадлежащего качества. Так, в авто отсутствовал ремень безопасности, другой услугодатель подал машину не к месту заказа.

Всем потребителям, обратившимся за консультацией как по телефону, так и на личном приеме, даны разъяснения, в том числе о возможности судебной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU