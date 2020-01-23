В Тюмени проверили контактные зоопарки

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:07:11+03:00

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Тюменский Россельхознадзор провел мониторинг контактных зоопарков города. Дело в том, что с начала года в силу вступила статья Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Она как раз регулирует отношения, связанные с использованием животных на различных мероприятиях.

– Владельцам контактных зоопарков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. В целях контроля за ситуацией, связанной с закрытием контактных зоопарков и принимаемым мерам в отношении животных, содержащихся в них, организована горячая линия: 58-52-31, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в Тюмени работают четыре контактных зоопарка: в ТРЦ «ПА-НА-МА», «Колумб», «Сити Молл», а также выставка ручных енотов «Село Енотово».

На сайте управления создан раздел «Обращение с животными», где размещены нормативные правовые документы, касающиеся этой темы.

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ИСТОЧНИК KP.RU