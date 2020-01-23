Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:49:41+03:00

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении проводника, похитившего телефон. Мужчина совершил злодеяние прямо на рабочем месте.

– В августе 2019 года по прибытии поезда дальнего следования № 138 сообщением Новокузнецк – Тюмень на конечную станцию проводник при обходе вагона обнаружил на верхней полке в последнем полукупе оставленный пассажиром сотовый телефон. Забрав мобильник, он вынул сим-карту и выбросил ее, а телефон спрятал в личных вещах, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Злоумышленником оказался 20-летний житель поселка Северный Кемеровской области. В ходе личного досмотра телефон был изъят.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU