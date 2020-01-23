Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:52:09+03:00

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В Тюмени состоится всероссийская акция «Блокадный хлеб». В рамках ее горожан ждет множество мероприятий.

По информации департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, уже в ближайшую пятницу, 24 января, в ТРЦ «Остров» все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению памятной открытки для ветеранов-блокадников. 27 января в ДТиС «Пионер» откроется городской военно-патриотический фестиваль «Виват, Россия!».

– На мероприятиях будут раздаваться листовки и «блокадный хлеб». Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов, именно такая ежедневная минимальная норма была установлена для каждого жителя во время блокады Ленинграда. В городе не осталось семей, которых бы не коснулась трагедия блокады, она навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений, – отмечают организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU