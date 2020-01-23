2020-01-23T07:56:19+03:00
Происшествия

Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенник похитил у тюменца 230 тысяч рублей.Мошенник похитил у тюменца 230 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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Житель деревни Тополевка стал жертвой мошенника. После звонка мужчина обеднел на 230 тысяч рублей.

– В течение двух часов на мобильный телефон потерпевшего с двенадцати разных номеров звонил неизвестный и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявлял, что со счетов тюменца происходит несанкционированное снятие денег. Злоумышленник попросил сообщить данные кредитной карты якобы для решения проблемы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Мужчина передал злоумышленнику все данные, включая трехзначный номер с оборотной стороны и пароль из СМС-сообщения. Завладев реквизитами, мошенник похитил все деньги.

Следователем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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