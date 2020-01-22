Кардиологический центр открылся в Тюмени

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:38:23+03:00

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В Тюмени на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра открылся Кардиологический центр. Он оснащен современным оборудованием.

По информации пресс-службы МКДЦ, здесь есть приборы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, аппараты ультразвуковой диагностики и другие. Оборудование такого уровня позволяет распознавать наличие изменений со стороны сердечно-сосудистой системы.

– Заработал и кабинет нагрузочных проб, в котором пациенты могут пройти обследование с дозированной физической нагрузкой на беговой дорожке и на велосипеде. В самом Центре работают пять врачей-кардиологов, три врача функциональной диагностики, два врача ультразвуковой диагностики и пять медсестер, – сообщили в медицинском учреждении.

Там отмечают, что сотрудники будут оказывать консультационно-методическую помощь врачам, участвовать в организации и проведении круглых столов, а также вести регистры сердечно-сосудистых заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU