22 Янв. 2020 2020-01-22T09:33:52+03:00

В Тюмени пенсионерка, проведшая в рабстве много лет, получила документы. Фото - Центр помощи "Милосердие".

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Вера Петрушенко, которая в настоящее время находится в Центре помощи «Милосердие» города Тюмени, наконец, получила документы. Старый паспорт у нее отобрали.

«Героиня передачи на ТНТ «ДНК» Вера Михайловна Петрушенко получила новые документы. История бабы Веры прогремела на всю страну, она была в плену у людей много лет, которые и забрали все ее документы, полученные еще в СССР», – сообщили на официальной странице «Милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники и добровольцы поздравляют пенсионерку и благодарят всех неравнодушных людей за помощь.

В Центре также уточнили, что в настоящее время женщина ждет назначения пенсии. В дальнейшем будут решаться вопросы об ее дальнейшем устройстве.

Как пишет паблик «ШАДРИНСК РЕГИОН-45», Вера Петрушенко 15 лет была служанкой в одной из семей. Ее заставляли готовить и убирать, работать в огороде и ухаживать за скотиной. Вместе с этой семьей женщина переезжала из одного города в другой. Женщина неоднократно пыталась сбежать, но ее всегда находили. По ее словам, после ее жестоко избивали и возвращали обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU