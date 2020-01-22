2020-01-22T07:41:15+03:00
Здоровье

Десятки тюменцев проверили работу своего сердца в День мужского здоровья

Пятнадцать человек были направлены к урологу
Вадим Бегун
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Десятки тюменцев проверили работу своего сердца в День мужского здоровья. Фото - ОКБ №3.Десятки тюменцев проверили работу своего сердца в День мужского здоровья. Фото - ОКБ №3.
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В центральной поликлинике Областной больницы №3 Тюмени прошел День мужского здоровья. Работу своего сердца проверили 39 мужчин.

– У трех пациентов впервые выявлена ишемическая болезнь сердца, еще у двух – артериальная гипертония. Врачом-терапевтом центра здоровья назначено лечение и выписаны направления на дообследования, – сообщил пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев.

По информации больницы, после первичного осмотра в кабинете раннего выявления заболеваний 17 человек были направлены на УЗИ, еще 15 – на консультацию врача-уролога. Специалисты диагностировали хронические заболевания, подозрений на онкологию не выявлено.

Напомним, что серию акций «Доктор с вами» в Тюмени запустили в июле 2017 года. Через два года к проведению присоединились областные учреждения здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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