Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Тюмени

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 20 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как стало известно от очевидцев, разместивших фотографии в социальных сетях, на улице Барнаульской столкнулись сразу четыре транспортных средства – три легковых автомобиля и маршрутка. В это время в салоне маршрутного такси никого не было.

– В результате аварии пострадала девушка, которая находилась в автомобиле «Хонда», – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Очевидцы утверждают, что маршрутку не пропустил водитель такси, который выезжал с остановки.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU