2020-01-21T09:59:54+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Тюмени

К счастью, общественный транспорт шел без пассажиров
Вадим Бегун
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Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Тюмени. Фото - "ЧС Тюмень".Массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Тюмени. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени накануне, 20 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как стало известно от очевидцев, разместивших фотографии в социальных сетях, на улице Барнаульской столкнулись сразу четыре транспортных средства – три легковых автомобиля и маршрутка. В это время в салоне маршрутного такси никого не было.

– В результате аварии пострадала девушка, которая находилась в автомобиле «Хонда», – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Очевидцы утверждают, что маршрутку не пропустил водитель такси, который выезжал с остановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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