Тюмень вошла в десятку самых популярных городов среди российских бизнесменов
Агентство делового туризма провело исследование, куда чаще всего отправляются в командировки сотрудники крупных российских компаний. В десятку городов вошла Тюмень.
Данные брались за 2019 год. Эксперты заодно выяснили, отразилась ли цена на авиабилеты на самые популярные направления бизнес-классом.
«Аэроклуб» сообщает, что в целом по стране на 16 процентов выросло число внутренних перелетов. Средняя стоимость на бронированные билеты возросла на 14 процентов. При этом средняя стоимость авиабилетов в Тюмень за год выросла на 33 процента.
Самыми привлекательными для российских корпораций стали города Москва и Санкт-Петербург. Третье место оказалась за Сочи.
Также в топ-10 популярных городов для деловых туристов вошли Екатеринбург и Тюмень. Наш город расположился на 10-й строчке рейтинга.
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ИСТОЧНИК KP.RU