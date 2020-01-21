Тюмень вошла в десятку самых популярных городов среди российских бизнесменов

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:57:20+03:00

Стоимость билетов в бизнес-класс увеличилась на 33 процента

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Агентство делового туризма провело исследование, куда чаще всего отправляются в командировки сотрудники крупных российских компаний. В десятку городов вошла Тюмень.

Данные брались за 2019 год. Эксперты заодно выяснили, отразилась ли цена на авиабилеты на самые популярные направления бизнес-классом.

«Аэроклуб» сообщает, что в целом по стране на 16 процентов выросло число внутренних перелетов. Средняя стоимость на бронированные билеты возросла на 14 процентов. При этом средняя стоимость авиабилетов в Тюмень за год выросла на 33 процента.

Самыми привлекательными для российских корпораций стали города Москва и Санкт-Петербург. Третье место оказалась за Сочи.

Также в топ-10 популярных городов для деловых туристов вошли Екатеринбург и Тюмень. Наш город расположился на 10-й строчке рейтинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU