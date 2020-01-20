20 Янв. 2020 2020-01-20T11:29:12+03:00

Почти половина путешественников вовремя не вернулись из Тюмени домой после новогодних каникул. Фото: Вадим Бегун

Чаще всего в областную столицу летают к родственникам

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Выяснилось, в каких городах путешественники дольше всего задерживались во время новогодних каникул. В их числе – Тюмень.

Как стало известно, специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря – 7 января и прилетом после 8 января. Благодаря этому выяснилось, что почти 43 процента странников, которые приехали на праздник в Тюмень, «зависли» здесь дольше.

Кстати, в этому году таких людей значительно больше. В прошлом году вовремя покидать областной центр отказались лишь 29 процентов прилетевших. Большинство из них посетили город по работе, также многие заезжали к родственникам.

Стоит отметить, что по этому показателю Тюмень стоит на пятом месте в рейтинге российских городов. На первом месте Иркутск, на втором – Минеральные Воды. За ними следуют Новосибирск и Красноярск. Как показало исследование, к первому рабочему дню возвращаются около 60 процентов пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU