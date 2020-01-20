Тоболяк отдаст штраф за разросшийся на участке сорняк

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:27:36+03:00

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В Тобольске оштрафуют собственника земли, который не уничтожил на своем участке сорняки и не выкорчевал ненужные деревья и кустарники. Мужчина долгое время не исполнял предписание Россельхознадзора.

– Гражданину С. на праве общей долевой собственности принадлежит половина земельного участка площадью 121 гектар. До 20 октября 2019 года на своем участке ему необходимо было провести все мероприятия. Однако повторная проверка показала, что тоболяк предписание не исполнил, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в связи с этим в отношении нарушителя был составлен протокол. Суд учел характер правонарушения, личность виновного, его имущественное и семейное положение, а также то, что мужчина полностью признал вину. Теперь он должен будет выплатить штраф 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU