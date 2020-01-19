2020-01-19T17:21:10+03:00
Общество

Среди школьных поваров Тюмени выберут лучшего

Заявку можно отправить до 3 февраля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Среди школьных поваров Тюмени выберут лучшегоСреди школьных поваров Тюмени выберут лучшегоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюмени начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший школьный повар города Тюмени».

Организатор – городская администрация, отмечает, что в конкурсе могут участвовать официально трудоустроенные повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой.

Состязание пройдет в два этапа: интернет-голосование и очное тестирование участников на знание санитарно-эпидемиологических требований.

Заявки принимаются до 3 февраля 2020 года на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К ней следует прикрепить фотографию в униформе на светлом фоне, а также фотографию конкурсного горячего блюда из рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов детского питания.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса вы можете здесь. Награждение пройдет в июне 2020 года, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмень на турнир памяти Гориновой съедутся сотни дзюдоистов
В 2020 году тюменская птицефабрика планирует выпустить продукции на 3 тонны больше
Среди школьных поваров Тюмени выберут лучшего
Для детей-сирот тюменские художники разработали мастер-класс по правополушарному рисованию
На Туре к купелям тюменцы выстроились в длинные очереди
Тюменцам предлагают посмотреть в музее на 300-летний сурпан
Ролик о семейных ценностях презентовали тюменцам
Тюменцам рассказали, что делать, если после мойки дверь авто примерзла
Тюменцы могут найти всю информацию о медицине в регионе на одном портале
Александр Моор поздравил тюменцев с Крещением Господним
Тюменцы пожертвовали на благотворительность полтонны вещей
Дом культуры в Ишиме строят с опережением графика
В год коренных языков в Тюмени активизируются этнокультурные классы
Главы тюменских муниципалитетов отчитываются за свою работу
Пять семей остались без жилья из-за пожара в многоквартирном доме в районе Маяка в Тюмени
В Тюмени вышел сериал о жизни иностранцев в Сибири