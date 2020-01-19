Среди школьных поваров Тюмени выберут лучшего

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:21:10+03:00

Заявку можно отправить до 3 февраля

Изменить размер текста: A A

В Тюмени начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший школьный повар города Тюмени».

Организатор – городская администрация, отмечает, что в конкурсе могут участвовать официально трудоустроенные повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой.

Состязание пройдет в два этапа: интернет-голосование и очное тестирование участников на знание санитарно-эпидемиологических требований.

Заявки принимаются до 3 февраля 2020 года на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К ней следует прикрепить фотографию в униформе на светлом фоне, а также фотографию конкурсного горячего блюда из рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов детского питания.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса вы можете здесь. Награждение пройдет в июне 2020 года, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU