Среди школьных поваров Тюмени выберут лучшего
В Тюмени начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший школьный повар города Тюмени».
Организатор – городская администрация, отмечает, что в конкурсе могут участвовать официально трудоустроенные повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой.
Состязание пройдет в два этапа: интернет-голосование и очное тестирование участников на знание санитарно-эпидемиологических требований.
Заявки принимаются до 3 февраля 2020 года на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К ней следует прикрепить фотографию в униформе на светлом фоне, а также фотографию конкурсного горячего блюда из рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов детского питания.
Более подробно ознакомиться с условиями конкурса вы можете здесь. Награждение пройдет в июне 2020 года, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU