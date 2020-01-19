На Туре к купелям тюменцы выстроились в длинные очереди
С ночи православные верующие начали омовения в купелях. В этом году на Туре их две. В эти минуты у площадки к прорубям рядом со Свято-Троицким монастырем выстроилась длинная очередь. Верующие пришли семьями и терпеливо ждут, когда смогут окунуться в воду.
Корреспонденту "Комсомольская правда - Тюмень" спасатели рассказали, что на реку выпускают небольшое количество людей, так как лёд на Туре для этого времени года крайне тонкий. Его толщина не превышает 40 сантиметров.
Очевидцы рассказывают, что у купелей в заречной части города выстроилась километров очередь из желающих искупаться в Крещение. Добавим, что у купелей дежурят спасатели, полиция и медики. На данный момент никаких происшествий не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU