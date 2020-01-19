На Туре к купелям тюменцы выстроились в длинные очереди

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:59:50+03:00

Лёд в этом году на реке тонкий

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С ночи православные верующие начали омовения в купелях. В этом году на Туре их две. В эти минуты у площадки к прорубям рядом со Свято-Троицким монастырем выстроилась длинная очередь. Верующие пришли семьями и терпеливо ждут, когда смогут окунуться в воду.

Корреспонденту "Комсомольская правда - Тюмень" спасатели рассказали, что на реку выпускают небольшое количество людей, так как лёд на Туре для этого времени года крайне тонкий. Его толщина не превышает 40 сантиметров.

Очевидцы рассказывают, что у купелей в заречной части города выстроилась километров очередь из желающих искупаться в Крещение. Добавим, что у купелей дежурят спасатели, полиция и медики. На данный момент никаких происшествий не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU