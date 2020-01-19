Тюменцам предлагают посмотреть в музее на 300-летний сурпан

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:35:51+03:00

Ценности эта вещь не имеет, она уникальная

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У чувашей повязка, которая надевается под головной убор, называется сурпан. Именно эту уникальную вещь, вышитую гладью и мелким крестом 300 лет назад можно увидеть в музее Ассоциации тюменских чувашей. Вещь из Чувашии привезла Александра Уркина и передала в дар музею.

Президент тюменской областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван»» Ираида Маслова, рассказала, что сурпан - самая старинная вещь, которая есть музее ассоциации. Ценности эта вещь не имеет, она уникальная, с нами согласились эксперты тюменского музея Словцова.

Добавим, что Ассоциации чувашей Тюменской области «Таван» (родственник, родня), отметит в 2021 году 30-летие со дня основания. К этой дате готовится к открытию новая экспозиция в музее по адресу: Тюмень, ул. Энергетиков 44а. До конца января организаторы готовы принять в дар или во временное пользование вещи чувашей региона, имеющие историческую ценность.

Открытие новой экспозиции пройдет 25 января или 2 февраля. На сегодня на территории Тюменской области (с учетом округов) проживают более 30 тыс. чувашей, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU