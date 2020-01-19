2020-01-19T10:13:36+03:00
Общество

Дом культуры в Ишиме строят с опережением графика

На объекте трудятся около ста рабочих
Алена Кульмухаметова
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Дом культуры в Ишиме строят с опережением графикаДом культуры в Ишиме строят с опережением графикаФото: pixabay.com
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Строители завершают закладку фундамента. Работа выполнена более чем на 90%. По информации администрации города Ишима, на объекте трудятся около ста рабочих: каменщики, бетонщики, плотники. Работают четыре подъемных и башенный краны.

На данный момент специалисты приступили к кладке стен первого этажа, кое-где монтируют перекрытия.

Глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что проект для ишимского Дворца культуры выбирали из двух вариантов винзилинского и северовагайского ДК. В итоге остановились на последнем, внеся коррективы в соответствии со своими потребностями. Территория вокруг строящегося Дома культуры будет благоустроена.

Открытие Дворца культуры запланировано на 2021 год, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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