Дом культуры в Ишиме строят с опережением графика

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:13:36+03:00

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Строители завершают закладку фундамента. Работа выполнена более чем на 90%. По информации администрации города Ишима, на объекте трудятся около ста рабочих: каменщики, бетонщики, плотники. Работают четыре подъемных и башенный краны.

На данный момент специалисты приступили к кладке стен первого этажа, кое-где монтируют перекрытия.

Глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что проект для ишимского Дворца культуры выбирали из двух вариантов – винзилинского и северовагайского ДК. В итоге остановились на последнем, внеся коррективы в соответствии со своими потребностями. Территория вокруг строящегося Дома культуры будет благоустроена.

Открытие Дворца культуры запланировано на 2021 год, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU