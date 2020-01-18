2020-01-18T13:57:26+03:00
Происшествия

Ранним утром в Тюмени при столкновении с грузовиком дотла сгорела «ГАЗель»

Второй водитель скрылся с места ДТП
Алена Кульмухаметова
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Ранним утром в Тюмени при столкновении с грузовиком дотла сгорела «ГАЗель»Ранним утром в Тюмени при столкновении с грузовиком дотла сгорела «ГАЗель»Фото: Татьяна Коркина
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух «ГАЗелей» произошло около 8 утра 18 января на улице Бориса Щербины в Тюмени. От удара один грузовичок загорелся, водитель второго скрылся.

По свидетельствам очевидцев в группе «Инцидент Тюмень» во «ВКонтакте», одна «ГАЗель» рядом с домом 20 пробила ограждение, «вылетела» на газон и загорелась. Второй учатсник ДТП скрылся.

В МЧС по Тюменской области подтвердили информацию о ДТП. На место происшествия выезжали 11 спасателей и 2 единицы спецтехники МЧС.

Обошлось без пострадавших. В настоящее время полиция разыскивает второго участника ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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