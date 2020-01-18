18 Янв. 2020 2020-01-18T09:22:08+03:00

Тюменцы из «КЕДРа» построят в Томске этностойбище. Фото из группы "ТООО КМН "Кедр", "Ямал", МО "Ямал-потомкам!" Тюм" во "ВКонтакте".

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Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов "КЕДР" приглашена в Томск для создания энтографического центра по типу тюменского "Увас мир хот" (Дом северных людей. Тюменцы помогут коллегам в реализации томского проекта.

Председатель ТООО КМН "КЕДР" Ирина Малых рассказала, что в 2019 году Томская региональная общественная организация Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области "Колта-Куп" выиграла президентский грант на создание этноцентра.

Руководитель Ассоциации Тамара Усатова обратилась к тюменским коллегам с просьбой, приехать в Томск и помочь в создании стойбища. Осенью 2019 года тюменцы выиграли президентский грант - больше миллиона рублей. На эти средства они приобрели обласа, изготовили глиняные печки, в которых выпекают хлеб. Сделали убранство гостевого дома, где принимают делегации. Частично купили мебель. Пошили два комплекта национальной одежды для студентов.

Добавим, что по условиям Фонда президентских грантов, до августа 2020 года этностойбище "Дом северных людей" должен принять около 2 тыс. гостей. К 15 января 2020 года "КЕДР" провел экскурсии и показал ямальские традиции более 1,5 тыс. посетителей.

Ирина Малых добавила, что в конце 2019 года после проверки комиссии эксперты Тюменского государственного университета подтвердили: экскурсии соответствуют филологическим, педагогическим, краеведческим, экологическим программам, сообщает «Тюменская линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU