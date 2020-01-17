«Вот и празднику конец». Тюменцы массово выкидывают новогодние ели
Жители Тюменской области начали массово выносить новогодние ели на контейнерные площадки. Каждодневно десятки заявок на вывоз елок получает регоператор.
– На период, когда жители региона массово разбирают новогоднее убранство, диспетчерская служба держит ситуацию на особом контроле. Все заявки управляющих компаний отрабатываются оперативно. Это позволит избежать возможного захламления прилегающих к контейнерным площадкам территорий, – заявили в «ТЭО».
В компании напомнили, что деревья стоит аккуратно размещать возле баков на действующих площадках. Попытка поместить елку в бак приведет к его преждевременному заполнению, а также может стать причиной поломки. Желательно убедиться, что на дереве не осталось новогодних украшений.
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ИСТОЧНИК KP.RU