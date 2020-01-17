2020-01-17T15:56:25+03:00
Общество

«Вот и празднику конец». Тюменцы массово выкидывают новогодние ели

За сутки поставщик услуг получает десятки заявок от управляющих компаний УК на вывоз елок
Вадим Бегун
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Тюменцы массово выкидывают новогодние ели. Фото - pixabay.com.Тюменцы массово выкидывают новогодние ели. Фото - pixabay.com.
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Жители Тюменской области начали массово выносить новогодние ели на контейнерные площадки. Каждодневно десятки заявок на вывоз елок получает регоператор.

– На период, когда жители региона массово разбирают новогоднее убранство, диспетчерская служба держит ситуацию на особом контроле. Все заявки управляющих компаний отрабатываются оперативно. Это позволит избежать возможного захламления прилегающих к контейнерным площадкам территорий, – заявили в «ТЭО».

В компании напомнили, что деревья стоит аккуратно размещать возле баков на действующих площадках. Попытка поместить елку в бак приведет к его преждевременному заполнению, а также может стать причиной поломки. Желательно убедиться, что на дереве не осталось новогодних украшений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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