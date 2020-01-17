17 Янв. 2020 2020-01-17T06:37:01+03:00

Тюменца четвертый раз поймали пьяным за рулем и отправили в колонию. Фото - pixabay.com.

Мужчина так и не сделал для себя должных выводов

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В Тюмени вынесен приговор ранее судимому 26-летнему местному жителю. Мужчина четырежды садился за руль в нетрезвом состоянии.

– Молодой человек выставил автомобиль ВАЗ на продажу. В то время, когда ему позвонил потенциальный покупатель, он был в гостях у бабушки в поселке Винзили, где пил алкоголь. Это обстоятельство не помешало горожанину сесть за руль и поехать на встречу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на одной из улиц в Винзилях машину остановили сотрудники ДПС. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние тюменца.

Выяснилось, что ранее водитель уже трижды осуждался за пьяную езду, в том числе и к реальному лишению свободы. Было возбуждено четвертое уголовное дело.

В этот раз суд назначил подсудимому 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU