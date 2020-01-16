16 Янв. 2020 2020-01-16T14:32:53+03:00

Тюменский ветеран рассказал, как мечтал о мороженом в блокадном Ленинграде. Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

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Тюменские Росгвардейцы навестили ветерана ВОВ Владимира Кноля, которому в этом году исполнится 92 года. Пожилой мужчина рассказал офицерам о своем тяжелом детстве.

– Мне было 13 лет, когда началась блокада. С каждым днем еды становилось все меньше, пределом для многих стало получение 125 граммов хлеба. Нас бомбили постоянно, почти каждый день. По звукам мы легко научились определять, советский самолет летит или фашистский бомбардировщик. Несколько раз попадал под обстрелы, однажды мне завалило ногу кирпичами и стеклом, но я выкарабкался, остались лишь ссадины и шрамы, – поведал ветеран.

По его словам, однажды к ним в квартиру зашла соседка и стало рассуждать с мамой, что когда-то этот кошмар закончится, и все будет. «Я не утерпел и спросил: неужели и мороженое тоже снова будет?», – вспоминает Кноль.

Напомним, 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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ИСТОЧНИК KP.RU