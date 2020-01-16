2020-01-16T11:30:55+03:00
Происшествия

Сутенер отделался штрафом за развозку тюменских путан по саунам

Мужчина в суде признал свою вину
Вадим Бегун
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Сутенер отделался штрафом за развозку тюменских путан по саунам. Фото - pixabay.com.Сутенер отделался штрафом за развозку тюменских путан по саунам. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени осужден местный житель, который организовывал занятие проституцией в областном центре. Мужчина полностью раскаялся в содеянном, суд назначил ему штраф.

– С 2015-го до августа 2019 года нарушитель подыскивал в Тюмени девушек, которые за вознаграждение оказывали услуги сексуального характера. Он развозил их на автомобиле до сауны или по месту нахождения заказчика. Кроме того, осужденный следил за путанами и обеспечивал сохранность полученных девушками денег, часть которых забирал себе, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

В ведомстве уточнили, что в августе 2019 года нарушитель был задержан. В судебном заседании он свою вину признал и в содеянном раскаялся. Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, осужденного оштрафовали на сто тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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