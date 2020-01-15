2020-01-15T15:42:14+03:00
Общество

Владимир Сбитнев: президент предложил изменения для развития правового и социального государства

Руководитель Тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» прокомментировал послание президента Федеральному Собранию
Алексей КОСЕНЧУК
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Владимир Сбитнев: президент предложил изменения для развития правового и социального государстваВладимир Сбитнев: президент предложил изменения для развития правового и социального государстваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Предложения президента во время послания повлияют на дальнейшее развитие России. Такое мнение выразил на своей страничке в Facebook руководитель Тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев, комментируя послание главы государства Федеральному Собранию.

«Важно, что президент предложил изменения для развития правового и социального государства, – пишет Владимир. – Гарантия приоритета конституции, отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство для важных государственных лиц, единство публичной власти значительно увеличит как доверие к власти, так и его эффективность».

По его словам, в период естественной убыли населения снижены финансовые преграды для семей, у которых ещё нет детей. Аналогичную инициативу – региональные дотации семьям – уже реализовали в Тюменской области.

«Во время послания президент отметил, что «мы должны защитить нашу Победу от лжи». Это станет главной целью патриотической кампании «Мы помним» этого года. Также президент предложил создать крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне. В этом ключе в рамках патриотической кампании будет запущена фотовыставка «Под углом истории», где будут сравниваться фотографии значимых мест России в военное время и сегодня», – подчеркнул Владимир Сбитнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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