Тюменские УК пожурили за неубранный во дворах снег

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:29:20+03:00

Компании не всегда быстро реагируют на капризы природы

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Качество работы тюменских управляющих компаний в некоторых случаях оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли в местной мэрии: не всегда УК быстро справляются со своими обязанностями, например с чисткой дворов от снежных завалов.

В эти дни квартальные проверяют качество работы компаний по очистке от снега и льда придомовых территорий. Список адресов, по которым проводится выездная проверка, формируется по сигналам жителей. В мэрии обратили внимание на тот факт, что местные жители жалуются, что УК не всегда реагируют на сообщения.

– На очистку территорий даются сутки с момента прекращения осадков. Далее предприятия могут быть привлечены к ответственности, – говорится в пресс-релизе администрации города Тюмени.

Там напомнили, что компании в рамках договора обязаны очищать крышки люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 сантиметров, сдвигать свежевыпавший снег и очищать придомовую территорию от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров. Кроме того, в их обязанности входит очистка дворов от снега наносного происхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU