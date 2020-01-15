2020-01-15T14:20:58+03:00
Общество

Члены тюменского ОНФ: постулат «семья - ячейка общества» настраивает на позитивный лад

Представители Общероссийского Народного Фронта прокомментировали послание президента Федеральному Собранию
Алексей КОСЕНЧУК
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Члены регионального отделения ОНФ в Тюменской области обсудили основные тезисы с послания Президента Федеральному собранию.Члены регионального отделения ОНФ в Тюменской области обсудили основные тезисы с послания Президента Федеральному собранию.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Члены регионального отделения ОНФ в Тюменской области и представители органов власти в эти минуты обсуждают основные тезисы послания президента Федеральному Собранию. В их числе: демография, дошкольное образование, низкие доходы населения, дополнительные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет, доступность государственных услуг, социальные контракты, поддержка молодых семей и многие другие.

Дискуссия проходит в формате скрайбинга: представители ОНФ схематически зарисовали на листах предложения, высказанные Президентом РФ.

Представители ОНФ схематически зарисовали на листах предложения, высказанные президентом РФ. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Представители ОНФ схематически зарисовали на листах предложения, высказанные президентом РФ.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Те ориентиры, которые были обозначены президентом, те вызовы и тезисы, которые прозвучали в послании – они все основываются на конкретных предложениях, уже озвученных главой государства, – отметил председатель ревизионной комиссии ОНФ в Тюменской области Сергей Сахаров. – Все тезисы подкрепляются конкретными предложениями, основанными на финансовой и материальной поддержке. Постулат «семья – ячейка общества», прозвучавший из уст президента, настраивает на позитивный лад.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин предложил поставить во главу угла тему 75-летия со Дня Великой Победы. По его словам, в юбилейный год особенно необходимо развивать областной проект «Мы – потомки героев».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», послание президента Федеральному Собранию в 2020 году проходит в третий раз. В прошлом году основной темой обсуждения стали национальные проекты. По мнению главы государства, все они будут способствовать достижению нового качества жизни для всех поколений россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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