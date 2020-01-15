Ольга Ройтблат оценила послание президента Федеральному Собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:04:41+03:00

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Педагогическое сообщество с энтузиазмом воспримет меры поддержки учителей и классных руководителей, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразила ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат, комментируя послание Президента РФ Федеральному Собранию.

– Вы посмотрите: поддержка педагогов, классных руководителей, родителей – президент все разложил по полочкам. Как он хорошо сказал: «Классный руководитель – это воспитатель, а воспитатель – это государственная задача». Я считаю справедливым, что классному руководителю будут доплачивать пять тысяч рублей с сохранением тех выплат, которые сегодня у него есть.

Затронула Ольга Владимировна и вопрос питания.

– Я поддерживаю решение президента ввести для всех детей начальных классов бесплатное питание. Были большие споры и дебаты, ведь есть имущие, а есть неимущие семьи. Из практики мы знаем, когда выделяется бесплатное питание для малообеспеченных семей – это один стол. Для тех, которые могут позволить оплату – другой. Это расслоение сегодня вводить в школах неправильно, поэтому я согласна, что бесплатное питание должно быть для всех.

Ольга Владимировна также отметила, что полностью разделяет мнение президента о том, что дети – будущее страны.

По ее словам, до 2024 года 58 новых школ, которые планируется сдать в Тюменской области, будет прецедентом для всей России.

– Президент сказал о том, что в России через несколько лет будет 19 миллионов школьников – на шесть больше, чем в 2014 году. Каждый регион должен просчитать, сколько дополнительных мест потребуется. То, что у нас заявлено такое количество школ, говорит о том, что в регионе ведётся большая работа в области образования.

ИСТОЧНИК KP.RU