Личному составу УМВД Тюменской области представили нового главу

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:12:41+03:00

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Личному составу управления МВД России по Тюменской области представили нового главу. Указом президента генерал-майор полиции Леонид Коломиец назначен на эту должность 25 декабря 2019 года.

Нового начальника тюменской полиции представил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. Торжественное мероприятие прошло сегодня, сообщили в пресс-службе УМВД региона. В нем приняли участие представители правоохранительных ведомств и органов исполнительной власти.

- Леонид Михайлович зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и богатым практическим опытом. Он может нацелить личный состав на качественное выполнение возложенных на них задач, - отметил в своем выступлении Игорь Зубов.

В ответном слове Леонид Коломиец высказал слова благодарности за оказанное доверие. Он подчеркнул, что приложит все необходимые усилия для эффективного выполнения поставленных задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU