В первые недели января тюменцы болели гриппом не чаще обычного

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:43:42+03:00

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Несмотря на достаточно теплую зиму, в Тюменской области не зафиксировано вспышек гриппа. По информации регионального управления Роспотребнадзора, на второй неделе января заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии. Таковы данные вирусологического мониторинга. Вместе с тем в пейзаже циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа, преимущественно типа В, отмечают в ведомстве.

В целях профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора рекомендует следовать простым советам: чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, а также регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми.

Кроме того, необходимо позаботиться об увлажнении воздуха помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов. Следует избегать контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями.

– При посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа, – подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU