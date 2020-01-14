2020-01-14T16:31:03+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на мост Влюбленных посмотреть на зимнее волшебство

Наслаждаться красотой лучше вечером
Вадим Бегун
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На льду Туры появились огромные снежинки. Фото - департамент культуры администрации города Тюмени.На льду Туры появились огромные снежинки. Фото - департамент культуры администрации города Тюмени.
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На льду реки Туры в Тюмени появились огромные снежинки. Создала их не природа, а дети, которые посетили мероприятие под названием «Зимний арт-пикник «Орден Туры. Наследили».

– Волшебство случилось благодаря воспитанникам и педагогам детской художественной школы имени Митинского. Они вышли на лед и изобразили большие снежинки самых разных конфигураций, – рассказали в пресс-службе департамента культуры администрации города Тюмени.

Теперь гостей города и самих тюменцев приглашают посетить мост Влюбленных, чтобы с высоты полюбоваться на зимнее волшебство. При этом сами организаторы рекомендуют планировать посещение в вечернее время: это позволит в полной мере насладиться сказочной красотой снежинок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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