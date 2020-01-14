14 Янв. 2020 2020-01-14T15:54:17+03:00

Александр Моор поздравил тюменцев, завоевавших медали на Жаутыковской олимпиаде. Фото со странички Александра Моора в социальных сетях.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев, которые успешно выступили на международной олимпиаде. Ребята собрали целый комплект медалей.

«Горжусь! Молодцы! Максим, Иван, Семен, Миша, Леонид и Иван отлично представили Тюменскую область и Россию на Международной Жаутыковской олимпиаде. Участвовало 570 человек из 20 стран мира, в том числе Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Наши ребята из областной физико-математической школы стали одними из лучших и привезли бронзовые медали за командный зачет, а в личном завоевали целый комплект», – написал Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Также губернатор сказал слова благодарности родителям и педагогам, которые воспитывают таких талантливых детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU