Александр Моор поздравил тюменцев, завоевавших медали на Жаутыковской олимпиаде
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев, которые успешно выступили на международной олимпиаде. Ребята собрали целый комплект медалей.
«Горжусь! Молодцы! Максим, Иван, Семен, Миша, Леонид и Иван отлично представили Тюменскую область и Россию на Международной Жаутыковской олимпиаде. Участвовало 570 человек из 20 стран мира, в том числе Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Наши ребята из областной физико-математической школы стали одними из лучших и привезли бронзовые медали за командный зачет, а в личном завоевали целый комплект», – написал Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
Также губернатор сказал слова благодарности родителям и педагогам, которые воспитывают таких талантливых детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU